Атака РФ на Полтаву оставила часть жителей без света

В результате атаки РФ на Полтаву часть жителей осталась без света, среди прочего повреждено 10 многоэтажек, два учебных заведения, сообщила в четверг секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Повреждено 23 объекта: 10 многоквартирных домов, 7 частных домовладений, 2 учебных заведения, здания частных предпринимателей. Без электроснабжения остаются 159 потребителей", - написала Ямщикова.

Специалисты Полтаваоблэнерго, по ее словам, работают над скорейшим восстановлением питания.

Напомним

Сегодня, 3 июля, утром Полтавская община подверглась массированной атаке российских дронов.

В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что 3 июля около 9:00 враг нанес удар по Полтаве, вызвав пожары в здании Полтавского городского ТЦК и на территории частного жилого дома вблизи областного ТЦК.

2 человека погибли, 11 ранены в результате атаки РФ на Полтавскую общину, повреждена гражданская инфраструктура, сообщили в ОВА.

Удар рф по Полтаве: среди погибших двое военных ТЦК и двое военнослужащих ВСУ