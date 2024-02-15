Атака рф на Київ: ракети заходили з різних напрямків, усі знищено - КМВА
Київ • УНН
Під час чергової ракетної атаки на Київ з кількох напрямків, українська протиповітряна оборона знищила всі ворожі ракети, що летіли на столицю, без жодних жертв чи пошкоджень.
На Київ під час чергового ворожого удару ракети заходили з різних напрямків, усі ворожі ракети, які летіли на столицю, були знищені, попередньо, у Києві без жертв та руйнувань, повідомили у четвер у КМВА у соцмережах, пише УНН.
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"Черговий ракетний удар по Україні. Удар - комбінований. Зокрема, ракети різного типу ворог спрямував і на Київ. Вони заходили на місто з різних напрямків. Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
З його слів, точну кількість та тип ракет очікують у звіті Повітряних сил.
"За оперативною інформацією - у столиці без жертв та руйнувань. Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі", - вказав Попко.
Як повідомили у Київській ОВА у Telegram, під час ворожої атаки ППО працювала і в області.
У Києві та області лунають вибухи, працює ППО15.02.24, 06:17 • 100604 перегляди