Атака рф на Киев: ракеты заходили с разных направлений, все уничтожены - КГВА

На Киев во время очередного вражеского удара ракеты заходили с разных направлений, все вражеские ракеты, которые летели на столицу, были уничтожены, предварительно, в Киеве без жертв и разрушений, сообщили в четверг в КГВА в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Очередной ракетный удар по Украине. Удар - комбинированный. В частности, ракеты различного типа враг направил и на Киев. Они заходили на город с разных направлений. Воздушная тревога в столице продолжалась более 2 часов. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ракеты, которые летели на Киев, были уничтожены", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

По его словам, точное количество и тип ракет ожидают в отчете Воздушных сил.

"По оперативной информации - в столице без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме", - указал Попко.

Как сообщили в Киевской ОВА в Telegram, во время вражеской атаки ПВО работала и в области.

В Киеве и области раздаются взрывы, работает ПВО