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Ассанжа звільнили у залі суду, його справу офіційно припинено

Київ • УНН

 • 33700 перегляди

Джуліан Ассанж, засновник WikiLeaks, був засуджений до терміну, який він вже відбув у в'язниці, і звільнений після того, як американський суддя схвалив його угоду про визнання провини і закрив справу проти нього за порушення закону про шпигунство.

Ассанжа звільнили у залі суду, його справу офіційно припинено

Суддя Федерального окружного суду США на острові Сайпан схвалила угоду засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа та Мін'юсту, в рамках якої він частково визнав провину у порушенні закону про шпигунство. Суддя засудила журналіста до вже відбутого ним терміну у в'язниці у Великій Британії та оголосила про закриття справи. Про це передають із зали суду WP та The Guardian, пише УНН.

Деталі

Також зазначається, що американські адвокати у Великій Британії відкликали запит про екстрадицію Ассанжа.

Під час оголошення вироку суддя зазначила, що Джуліан Ассанж провів близько п'яти років "в одній із найсуворіших установ" Великій Британії — в'язниці Белмарш, і, згідно з заявою звинувачення, отримана та опублікована ним секретна інформація не призвела до жертв.

"Зважаючи на все, ваші 62 місяці були справедливими, розумними і пропорційними фактичному терміну ув'язнення. З цих причин я фактично засуджую вас до відбутого терміну", - сказала суддя.

"Ви, схоже, зможете вийти з цієї зали суду вільною людиною", - додала вона.

Доповнення

Після оголошення вироку Ассанжа ще раз запитали, чи він розуміє всі умови угоди. У відповідь він відповів ствердно, а потім обійняв своїх адвокатів.

Захист також повідомив, що робота WikiLeaks продовжиться, а Джуліан Ассанж продовжуватиме виступати за свободу слова.

Довідка

Джуліан Ассанж - австралійський журналіст і засновник WikiLeaks, що спеціалізується на публікаціях секретної та конфіденційної інформації. У 2010 році на сайті були опубліковані матеріали, пов'язані з діями США в Іраку та Афганістані. У зв'язку з цим США висунули йому звинувачення за 18 пунктами за порушення закону про шпигунство. Журналістові загрожувало 175 років ув'язнення.

Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці25.06.24, 03:19 • 26831 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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