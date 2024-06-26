Ассанжа звільнили у залі суду, його справу офіційно припинено
Київ • УНН
Джуліан Ассанж, засновник WikiLeaks, був засуджений до терміну, який він вже відбув у в'язниці, і звільнений після того, як американський суддя схвалив його угоду про визнання провини і закрив справу проти нього за порушення закону про шпигунство.
Суддя Федерального окружного суду США на острові Сайпан схвалила угоду засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа та Мін'юсту, в рамках якої він частково визнав провину у порушенні закону про шпигунство. Суддя засудила журналіста до вже відбутого ним терміну у в'язниці у Великій Британії та оголосила про закриття справи. Про це передають із зали суду WP та The Guardian, пише УНН.
Деталі
Також зазначається, що американські адвокати у Великій Британії відкликали запит про екстрадицію Ассанжа.
Під час оголошення вироку суддя зазначила, що Джуліан Ассанж провів близько п'яти років "в одній із найсуворіших установ" Великій Британії — в'язниці Белмарш, і, згідно з заявою звинувачення, отримана та опублікована ним секретна інформація не призвела до жертв.
"Зважаючи на все, ваші 62 місяці були справедливими, розумними і пропорційними фактичному терміну ув'язнення. З цих причин я фактично засуджую вас до відбутого терміну", - сказала суддя.
"Ви, схоже, зможете вийти з цієї зали суду вільною людиною", - додала вона.
Доповнення
Після оголошення вироку Ассанжа ще раз запитали, чи він розуміє всі умови угоди. У відповідь він відповів ствердно, а потім обійняв своїх адвокатів.
Захист також повідомив, що робота WikiLeaks продовжиться, а Джуліан Ассанж продовжуватиме виступати за свободу слова.
Довідка
Джуліан Ассанж - австралійський журналіст і засновник WikiLeaks, що спеціалізується на публікаціях секретної та конфіденційної інформації. У 2010 році на сайті були опубліковані матеріали, пов'язані з діями США в Іраку та Афганістані. У зв'язку з цим США висунули йому звинувачення за 18 пунктами за порушення закону про шпигунство. Журналістові загрожувало 175 років ув'язнення.
Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці25.06.24, 03:19 • 26831 перегляд