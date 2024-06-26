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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ассанжа освободили в зале суда, его дело официально прекращено

Ассанжа освободили в зале суда, его дело официально прекращено

Киев  •  УНН

26 июня 2024, 04:48  •  15450 просмотра

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Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, был приговорен к сроку, который он уже отбыл в тюрьме, и освобожден после того, как американский судья одобрил его соглашение о признании вины и закрыл дело против него за нарушение закона о шпионаже.

Судья Федерального окружного суда США на острове Сайпан одобрила соглашение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и Минюста, в рамках которого он частично признал вину в нарушении закона о шпионаже. Судья приговорила журналиста к уже отбытому им сроку в тюрьме в Великобритании и объявила о закрытии дела. Об этом передают из зала суда ЦЗ и The Guardian, пишет УНН.

детали

Также отмечается, что американские адвокаты в Великобритании отозвали запрос об экстрадиции Ассанжа.

Во время оглашения приговора судья отметила, что Джулиан Ассанж провел около пяти лет "в одном из самых суровых учреждений" Великобритании — тюрьме Белмарш, и, согласно заявлению обвинения, полученная и опубликованная им секретная информация не привела к жертвам.

"Судя по всему, ваши 62 месяца были справедливыми, разумными и пропорциональными фактическому сроку заключения. По этим причинам я фактически приговариваю вас к отбытому сроку", - сказала судья.

"Похоже, вы сможете выйти из этого зала суда свободным человеком", - добавила она.

Дополнение

После оглашения приговора Ассанжа еще раз спросили, понимает ли он все условия соглашения. В ответ он ответил утвердительно, а затем обнял своих адвокатов.

Защита также сообщила, что работа WikiLeaks продолжится, а Джулиан Ассанж будет продолжать выступать за свободу слова.

справка

Джулиан Ассанж-австралийский журналист и основатель WikiLeaks, специализирующийся на публикациях секретной и конфиденциальной информации. В 2010 году на сайте были опубликованы материалы, связанные с действиями США в Ираке и Афганистане. В связи с этим США предъявили ему обвинения по 18 пунктам за нарушение закона о шпионаже. Журналисту грозило 175 лет заключения.

Джулиан Ассанж вышел из тюрьмы25 июня 2024, 00:19 • 26147 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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