Ассанжа освободили в зале суда, его дело официально прекращено

Судья Федерального окружного суда США на острове Сайпан одобрила соглашение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и Минюста, в рамках которого он частично признал вину в нарушении закона о шпионаже. Судья приговорила журналиста к уже отбытому им сроку в тюрьме в Великобритании и объявила о закрытии дела. Об этом передают из зала суда ЦЗ и The Guardian, пишет УНН.

детали

Также отмечается, что американские адвокаты в Великобритании отозвали запрос об экстрадиции Ассанжа.

Во время оглашения приговора судья отметила, что Джулиан Ассанж провел около пяти лет "в одном из самых суровых учреждений" Великобритании — тюрьме Белмарш, и, согласно заявлению обвинения, полученная и опубликованная им секретная информация не привела к жертвам.

"Судя по всему, ваши 62 месяца были справедливыми, разумными и пропорциональными фактическому сроку заключения. По этим причинам я фактически приговариваю вас к отбытому сроку", - сказала судья.

"Похоже, вы сможете выйти из этого зала суда свободным человеком", - добавила она.

Дополнение

После оглашения приговора Ассанжа еще раз спросили, понимает ли он все условия соглашения. В ответ он ответил утвердительно, а затем обнял своих адвокатов.

Защита также сообщила, что работа WikiLeaks продолжится, а Джулиан Ассанж будет продолжать выступать за свободу слова.

справка

Джулиан Ассанж-австралийский журналист и основатель WikiLeaks, специализирующийся на публикациях секретной и конфиденциальной информации. В 2010 году на сайте были опубликованы материалы, связанные с действиями США в Ираке и Афганистане. В связи с этим США предъявили ему обвинения по 18 пунктам за нарушение закона о шпионаже. Журналисту грозило 175 лет заключения.

Джулиан Ассанж вышел из тюрьмы