Армія рф спрямувала КАБи на цивільні будівлі у Сумській області: розпочато розслідування
Київ • УНН
Російська армія запустила керовані авіабомби по будинках цивільних осіб у Сумській області, в результаті чого загинуло двоє людей і було пошкоджено шість будинків, що стало приводом для розслідування порушень законів і звичаїв війни.
Щонайменше 6 приватних будинків пошкоджено та загинули щонайменше двоє людей після російської атаки керованими авіаційними бомбами на цивільну інфраструктуру Юнаківської громади на Сумщині. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Про це передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
За даними слідства, 26 лютого 2024 року близько 2:15 окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, скинули чотири керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Юнаківської громади на Сумщині.
В одному з будинків рятувальники виявили двох загиблих внаслідок атаки ворога. За попередніми даними, там мешкало подружжя пенсіонерів. Пошкоджено щонайменше 6 приватних будинків.
Наслідки злочину держави-агресора задокументовано, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисними вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
Авіаудар рано вранці 26 лютого зруйнував один будинок і пошкодив п'ять інших у Юнаківській громаді Сумської області, Україна, в результаті чого загинуло подружжя.
Прокуратура розпочала розслідування за фактом відео, на якому російські солдати розстрілюють 7 полонених українських військовополонених під Бахмутом між селами Іванівське та Хромове.
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