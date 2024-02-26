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Армия рф направила КАБы на гражданские здания в Сумской области: начато расследование

Армия рф направила КАБы на гражданские здания в Сумской области: начато расследование

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 08:17  •  13952 просмотра

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Российская армия запустила управляемые авиабомбы по домам гражданских лиц в Сумской области, в результате чего погибло два человека и было повреждено шесть домов, что стало поводом для расследования нарушений законов и обычаев войны.

По меньшей мере 6 частных домов повреждены и погибли по меньшей мере два человека после российской атаки управляемыми авиационными бомбами на гражданскую инфраструктуру Юнаковской громады на Сумщине. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, 26 февраля 2024 года около 2:15 оккупанты, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, сбросили четыре управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру Юнаковской общины на Сумщине.

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В одном из домов спасатели обнаружили двух погибших в результате атаки врага. По предварительным данным, там жили супруги пенсионеров. Повреждены по меньшей мере 6 частных домов.

- информирует Офис Генерального прокурора.

Последствия преступления государства-агрессора задокументированы, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленными убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Напомним,

Авиаудар рано утром 26 февраля разрушил один дом и повредил пять других в Юнаковской общине Сумской области, Украина, в результате чего погибли супруги.

Прокуратура начала расследование по факту видео, на котором российские солдаты расстреливают 7 пленных украинских военнопленных под Бахмутом между селами Ивановское и Хромовое.

россияне за сутки ранили еще пятерых жителей Донетчины26 февраля 2024, 06:38 • 29443 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
bakhmutБахмут
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sumyСумы
Армія рф спрямувала КАБи на цивільні будівлі у Сумській області: розпочато розслідування
Russian army directs KABs at civilian buildings in Sumy region: investigation launched
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Армия рф направила КАБы на гражданские здания в Сумской области: начато расследование

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