Армия рф направила КАБы на гражданские здания в Сумской области: начато расследование

По меньшей мере 6 частных домов повреждены и погибли по меньшей мере два человека после российской атаки управляемыми авиационными бомбами на гражданскую инфраструктуру Юнаковской громады на Сумщине. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, 26 февраля 2024 года около 2:15 оккупанты, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, сбросили четыре управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру Юнаковской общины на Сумщине.

В одном из домов спасатели обнаружили двух погибших в результате атаки врага. По предварительным данным, там жили супруги пенсионеров. Повреждены по меньшей мере 6 частных домов. - информирует Офис Генерального прокурора.

Последствия преступления государства-агрессора задокументированы, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленными убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним,

Авиаудар рано утром 26 февраля разрушил один дом и повредил пять других в Юнаковской общине Сумской области, Украина, в результате чего погибли супруги.

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