Армія рф обстріляла 3 райони на Донеччині: 10 людей поранено
Київ • УНН
російські війська обстріляли три райони Донецької області, поранивши 10 людей та пошкодивши житлові будинки, промислові об'єкти та інфраструктуру.
російські війська обстріляли три райони Донецької області, поранення дістали 10 людей. Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
Деталі
Покровський район. У Красногорівці поранено 2 людини. У Гірнику Курахівської громади пошкоджено 2 п'ятиповерхівки та інфраструктурний об'єкт. У Селидовому пошкоджено 3 приватні будинки, 2 промислові будівлі, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт.
Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Терни, Ямполівка і Торське. У Костянтинівці пошкоджені 4 приватні будинки. У Новій Полтавці Іллінівської громади поранено 7 людей, пошкоджено 12 об'єктів.
Бахмутський район. У Торецьку поранено людину, пошкоджено 3 будинки; ще 6 будинків пошкоджено у Північному. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 2 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт.
Всього за добу росіяни 4 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 40 осіб, у тому числі 5 дітей.
Нагадаємо
За даними українських військових, за добу рф втратила 1080 осіб особового складу, 2 танки, 18 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем та 8 безпілотних літальних апаратів.