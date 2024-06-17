российские войска обстреляли три района Донецкой области, ранения получили 10 человек. Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

Покровский район. В Красногоровке ранены 2 человека. В Горняке Кураховской громады повреждены 2 пятиэтажки и инфраструктурный объект. В Селидово повреждены 3 частных дома, 2 промышленных здания, админздание и инфраструктурный объект.

Краматорский район. В Лиманской громаде обстреляны Терны, Ямполовка и Торское. В Константиновке повреждены 4 частных дома. В Новой Полтавке Ильиновской громады ранены 7 человек, повреждены 12 объектов.

Бахмутский район. В Торецке ранен человек, повреждены 3 дома; еще 6 домов повреждены в Северном. В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома, 2 многоэтажки и инфраструктурный объект.

Всего за сутки россияне 4 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 40 человек, в том числе 5 детей.

Напомним

По данным украинских военных, за сутки рф потеряла 1080 человек личного состава, 2 танка, 18 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем и 8 беспилотных летательных аппаратов.