Арахамія розповів, на якому етапі процес виключення Іванісова зі “Слуги народу”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Наразі процес виключення народного депутата Романа Іванісова зі “Слуги народу” оформлюється юридично. Про це під час спілкування з журналістами у кулуарах Верховної Ради повідомив глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає УНН.
“По Іванісову ми зараз оформлюємо цей процес... Щоб це зробити документально, щоб в ніякому разі не було ніяких претензій, то ми це оформлюємо юридично... Ми його негайно вилучили з партії та фракції. Для цього є певна процедура, яку треба пройти, і от цю процедуру ми зараз оформлюємо”, — пояснив він.
Як повідомляв УНН, з посиланням на правоохоронні органи, нардеп Іванісов в 1996 році був засуджений за згвалтування неповнолітньої і відбув покарання у вигляді 2 років 6 місяців в колонії загального режиму.
Сам народний депутат Іванісов ці факти заперечує і навіть розмістив на своїй сторінці в Facebook фото-копію довідки про відсутність судимості.
Коментуючи УНН інформацію про наявність в біографії Іванісова такого факту, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що якщо з’ясується, що нардеп від “Слуги народу” Роман Іванісов дійсно був засуджений за зґвалтування неповнолітньої, то це питання буде винесено на розгляд фракції.
Пізніше Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка повідомив, що перевірка підтвердила той факт, що народний депутат з фракції “Слуга народу” Роман Іванісов відбув тюремний термін за зґвалтування неповнолітньої.
Після Портнов в своєму Telegram-каналі оприлюднив копію указу другого Президента України Леоніда Кучми про помилування Романа Іванісова, а також вирок.
Нагадаємо, у “Слузі народу” ухвалили офіційне рішення щодо Іванісова.
25 листопада Іванісова виключили зі “Слуги народу”.