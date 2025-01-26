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Арахамія був присутній на інавгурації Трампа - ЗМІ

Арахамія був присутній на інавгурації Трампа - ЗМІ

Київ • УНН

 • 55965 перегляди

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія був присутній на інавгурації Трампа в ротонді Капітолію. Він став одним із небагатьох іноземних високопоставлених гостей разом з Борисом Джонсоном та Джорджією Мелоні.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія був присутній на інавгурації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє The Independent із посиланням на "людей, які працюють з новопризначеною адміністрацією Білого дому", пише УНН.

Деталі

Видання вказує, що Арахамія отримав рідкісне місце в ротонді Капітолію, щоб стати свідком інавгурації.

Арахамія був одним із небагатьох іноземних високопоставлених гостей, яких допустили до будівлі інавгурації. Серед інших – колишній прем’єр-міністр Великобританії БорисДжонсон та прем’єр-міністр Італії ДжорджіяМелон,

- йдеться у публікації.

Арахамія зазначив, що Україна зараз працює над тим, щоб відповідні зустрічі проходили на міжпарламентському та інших рівнях, вказується у матералі.

Це був дуже важливий крок і показує намір Дональда Трампа забезпечити, щоб Україна отримала хорошу угоду в кінці цього процесу,

- наголосили джерела.

Нагадаємо

На початку лютого у Вашингтоні відбудеться "Український тиждень". За словами Давида Арахамії, там планують провести основні переговори з новою командою Трампа.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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