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Арахамия присутствовал на инаугурации Трампа - СМИ

Арахамия присутствовал на инаугурации Трампа - СМИ

Киев  •  УНН

 • 4874 просмотра

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Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия присутствовал на инаугурации Трампа в ротонде Капитолия. Он стал одним из немногих иностранных высокопоставленных гостей вместе с Борисом Джонсоном и Джорджией Мелони.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия присутствовал на инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на "людей, которые работают с новоназначенной администрацией Белого дома", пишет УНН.

Детали

Издание указывает, что Арахамия получил редкое место в ротонде Капитолия, чтобы стать свидетелем инаугурации.

Арахамия был одним из немногих иностранных высокопоставленных гостей, которых допустили к зданию инаугурации. Среди других - бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Италии Джорджия Мелон,

- говорится в публикации.

Арахамия отметил, что Украина сейчас работает над тем, чтобы соответствующие встречи проходили на межпарламентском и других уровнях, указывается в матерале.

Это был очень важный шаг и показывает намерение Дональда Трампа обеспечить, чтобы Украина получила хорошую сделку в конце этого процесса,

- подчеркнули источники.

Напомним

В начале февраля в Вашингтоне состоится "Украинская неделя". По словам Давида Арахамии, там планируют провести основные переговоры с новой командой Трампа.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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