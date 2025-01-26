Арахамия присутствовал на инаугурации Трампа - СМИ
Киев • УНН
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия присутствовал на инаугурации Трампа в ротонде Капитолия. Он стал одним из немногих иностранных высокопоставленных гостей вместе с Борисом Джонсоном и Джорджией Мелони.
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия присутствовал на инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на "людей, которые работают с новоназначенной администрацией Белого дома", пишет УНН.
Детали
Издание указывает, что Арахамия получил редкое место в ротонде Капитолия, чтобы стать свидетелем инаугурации.
Арахамия был одним из немногих иностранных высокопоставленных гостей, которых допустили к зданию инаугурации. Среди других - бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Италии Джорджия Мелон,
Арахамия отметил, что Украина сейчас работает над тем, чтобы соответствующие встречи проходили на межпарламентском и других уровнях, указывается в матерале.
Это был очень важный шаг и показывает намерение Дональда Трампа обеспечить, чтобы Украина получила хорошую сделку в конце этого процесса,
Напомним
В начале февраля в Вашингтоне состоится "Украинская неделя". По словам Давида Арахамии, там планируют провести основные переговоры с новой командой Трампа.