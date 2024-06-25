Apple відклала ідею інтеграції моделей штучного інтелекту Meta через побоювання щодо конфіденційності
Київ • УНН
Apple відклала ідею інтеграції моделей штучного інтелекту Meta у свої продукти через проблеми конфіденційності та суперечливу практику конфіденційності Meta.
На тлі наявної інформації про можливі переговори про інтеграцію в продукцію Apple моделей штучного інтелекту Meta, Bloomberg заявив, що виробник iPhone не планує ніяких подібних кроків. Про це УНН пише з посиланням на Techcrunch.
Деталі
За даними Bloomberg, Apple провела короткі переговори з Meta про можливість партнерства ще в березні. Це був час, коли Apple вела переговори з кількома компаніями щодо інтеграції своїх моделей з їхніми пристроями.
Однак компанія відклала ідею встановлення ШІ-моделей Meta на iPhone через проблеми з конфіденційністю, повідомляє Bloomberg. У звіті також зазначається, що партнерство з соціальною мережею не принесе багато користі іміджу Apple, враховуючи, що вони постійно критикують практику конфіденційності Meta.
Додамо
Раніше цього місяця Apple випустила власний набір функцій штучного інтелекту під брендом Apple Intelligence. Крім того, вона також оголосила про партнерство з OpenAI, щоб дозволити користувачам iPhone викликати ChatGPT для певних запитів.
Однак ця угода не є ексклюзивною, і Apple заявила, що відкрита для інтеграції різних моделей штучного інтелекту зі своїми пристроями. На Всесвітній конференції для розробників (WWDC) компанія підтвердила, що працюватиме з Google над розгортанням Gemini.
Apple представила модель штучного інтелекту та оновлення продуктів для покращення конфіденційності та персоналізації11.06.24, 01:35 • 18600 переглядiв