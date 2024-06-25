На фоне имеющейся информации о возможных переговорах об интеграции в продукцию Apple моделей искусственного интеллекта Meta, Bloomberg заявил, что производитель iPhone не планирует никаких подобных шагов. Об этом УНН пишет со ссылкой на Techcrunch.

Детали

По данным Bloomberg, Apple провела короткие переговоры с Meta о возможности партнерства еще в марте. Это было время, когда Apple вела переговоры с несколькими компаниями об интеграции своих моделей с различными устройствами.

Однако компания отложила идею установки ИИ-моделей Meta на iPhone из-за проблем с конфиденциальностью, сообщает Bloomberg. В отчете также отмечается, что партнерство с социальной сетью не принесет большой пользы имиджу Apple, учитывая, что они постоянно критикуют методы конфиденциальности Meta.

Добавим

Ранее в этом месяце Apple выпустила собственный набор функций искусственного интеллекта под брендом Apple Intelligence. Кроме того, он также объявил о партнерстве с OpenAI, чтобы пользователи iPhone могли вызывать ChatGPT для определенных запросов.

Однако эта сделка не является эксклюзивной, и Apple заявила, что открыта для интеграции различных моделей искусственного интеллекта со своими устройствами. На Всемирной конференции разработчиков (WWDC) компания подтвердила, что будет работать с Google над развертыванием Gemini.

Apple представила модель искусственного интеллекта и обновления продуктов для повышения конфиденциальности и персонализации