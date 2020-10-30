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Антикорупційна система на паузі: НАЗК назвало наслідки рішення КСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Після рішення Конституційного суду України щодо визнання неконституційною статті Кримінального кодексу щодо відповідальності за брехню у деклараціях наслідки шкоди, завдані антикорупційній системі, залишаються неймовірними. Про це у заяві під назвою "Антикорупційна система на паузі" повідомляє у п'ятницю, 30 жовтня, пресслужба НАЗК, передає УНН.

“Сьогодні завдяки ініціативі Президента та Уряду було тимчасово відновлено доступ до Реєстру декларацій та розблоковано проведення спецпервірок. Однак наслідки шкоди, завдані антикорупційній системі, залишаються неймовірними”, — заявили в агентстві.

За даними НАЗК, через рішення КСУ:

  • Електронні декларації фактично не можуть бути перевірені.
  • Звільнено від відповідальності тисячі осіб, які вчинили корупційні правопорушення.
  • НАЗК заборонено розглядати заяви про корупцію. Тобто питання викривачів знаходиться під загрозою.
  • Заборонено притягати до адміністративної та дисциплінарної відповідальності всіх осіб, які вчинили корупційні правопорушення та займають відповідальне та особливо відповідальне становище (судді, прокурори, народні депутати, тощо).
  • НАЗК не може перевіряти звіти політичних партій, а отже фінансувати їх.

“Більше того, фактично було дозволено безкарно “брехати” в деклараціях. Головне, щоб це було на суму більшу, ніж 263 тис. грн", - наголосили у НАЗК.

Про інші заблоковані механізми підзвітності влади НАЗК пообіцяло ще інформувати.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

ДБР викликало голову КСУ Олександра Тупицького для допиту на 2 листопада.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

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