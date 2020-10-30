Антикоррупционная система на паузе: НАПК назвало последствия решения КСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. После решения Конституционного суда Украины о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса об ответственности за ложь в декларациях последствия ущерба, нанесенного антикоррупционной системе, остаются невероятными. Об этом в заявлении под названием "Антикоррупционная система на паузе" сообщает в пятницу, 30 октября, пресс-служба НАПК, передает УНН.
"Сегодня благодаря инициативе Президента и правительства было временно восстановлено доступ к Реестру деклараций и разблокировано проведение спецпроверок. Однако последствия ущерба, нанесенногоо антикоррупционной системе, остаются невероятными", - заявили в агентстве.
По данным НАПК, из-за решения КСУ:
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- Электронные декларации фактически не могут быть проверены.
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- Освобождены от ответственности тысячи лиц, совершившие коррупционные правонарушения.
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- НАПК запрещено рассматривать заявления о коррупции. То есть вопрос обличителей находится под угрозой.
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- Запрещено привлекать к административной и дисциплинарной ответственности всех лиц, совершивших коррупционные правонарушения и занимающих ответственное и особо ответственное положение (судьи, прокуроры, народные депутаты и т.д.).
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- НАПК не может проверять отчеты политических партий, а значит финансировать их.
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"Более того, фактически было разрешено безнаказанно "врать "в декларациях. Главное, чтобы это было на сумму большую, чем 263 тыс. грн", - отметили в НАПК.
О других заблокированных механизмах подотчетности власти НАПК пообещало еще информировать.
Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.
29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.
ГБР вызвало голову КСУ Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.