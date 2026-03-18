Анна Неплях показала нове розкішне авто за $150 тисяч

Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях знову привернула увагу публіки — цього разу не заявами чи світськими виходами, а гучною обновкою. Блогерка показала, як забирає з автосалону новий автомобіль преміумкласу, вартість якого, за неофіційними оцінками, може сягати близько 150 тисяч доларів, передає УНН.

Відео, опубліковане у соцмережах, більше нагадує постановочний кадр із реклами: простір салону оформлений у святковому стилі, чорний автомобіль прикрашений великим червоним бантом, а сама Неплях — у центрі цієї композиції, явно задоволена моментом. Весь процес передачі авто подано як невелике шоу — з емоціями, деталями і акцентом на атмосфері.

Це не перший випадок, коли Неплях демонструє дорогі автомобілі у своєму житті. Раніше її ім’я неодноразово згадували у контексті дорожніх інцидентів різного масштабу — від незначних ситуацій до серйозних аварій.

Попри це, вона продовжує відкрито транслювати свій стиль життя: активно веде соцмережі, ділиться особистими моментами.

