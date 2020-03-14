Англійська Прем'єр-ліга призупинила чемпіонат: у футболіста "Челсі" виявили коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У 19-річного нападника “Челсі” Каллума Ходсона-Одоі діагностували коронавірус, що призвело до рішення АПЛ призупинити проведення чемпіонату, передає УНН з посиланням на сайт АПЛ та “Челсі”.
На початку тижня у англійського форварда з’явилися симптоми легкої застуди, і з тих пір він не був присутній на тренувальній базі команди в якості запобіжного заходу.
Футболісту діагностували COVID-19. Проте Хадсон-Одоі опублікував відео, в якому повідомив про своє самопочуття, заявивши, що вже позбувся симптомів вірусу.
“Як ви, напевно, знаєте, в останні пару днів у мене був вірус, від якого я вже позбувся. Я дотримуюся рекомендацій охорони здоров’я і самоізолювався від всіх на тиждень. Я сподіваюся побачити усіх найближчим часом і сподіваюся незабаром повернутися на поле. Бережіть себе”, — зізнався 19-річний спортсмен.
Примітно, що після сьогоднішніх зборів акціонерів АПЛ було прийнято одностайне рішення призупинити Прем’єр-лігу з наміром повернутися 4 квітня.
Додамо, що Хадсон-Одоі є 9-м найдорожчим футболістом у складі “Челсі”. Його трансферна вартість сягає 35 млн. євро. Форвард цього сезону забив один гол при 4 асистах в 17 матчах АПЛ.