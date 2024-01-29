Американський сенатор закликав відповісти на обстріл бази США ударом по Ірану

Сенатор від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем у зв'язку з атакою на одну з американських військових баз на Близькому Сході закликав адміністрацію президента Джо Байдена завдати ударів по території Ірану. Про це пише Politiko, передає УНН.

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Адміністрація Байдена може знищити всіх іранських проксі, яких забажає, проте це не стримає іранську агресію. Я закликаю адміністрацію завдати ударів по важливих об'єктах усередині Ірану не лише як відплата за вбивство наших солдатів, а й з метою стримування майбутньої агресії йдеться заяві конгресмена.

Сенатор висловив упевненість, що іранський уряд "розуміє лише силу".

Поки вони не заплатять ціну власною інфраструктурою та військовослужбовцями, напади на американські війська продовжуватимуться зазначив Грем.

Нагадаємо

Центральне командування збройних сил США 28 січня повідомило, що на військову базу США в Йорданії поблизу кордону із Сирією було скоєно напад з боку нібито проіранських угруповань. Внаслідок атаки безпілотника, як інформував CENTCOM, загинули троє американських військовослужбовців, ще 25 постраждали.

Голова Пентагону зробив заяву щодо атаки на військових США поблизу кордону Йорданії та Сирії