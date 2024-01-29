Американский сенатор призвал ответить на обстрел базы США ударом по Ирану

Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм в связи с атакой на одну из американских военных баз на Ближнем Востоке призвал администрацию президента Джо Байдена нанести удары по территории Ирана. Об этом пишет Politiko, передает УНН.

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Администрация Байдена может уничтожить всех иранских прокси, которых пожелает, однако это не сдержит иранскую агрессию. Я призываю администрацию нанести удары по важным объектам внутри Ирана не только в качестве возмездия за убийство наших солдат, но и с целью сдерживания будущей агрессии говорится в заявлении конгрессмена.

Сенатор выразил уверенность, что иранское правительство "понимает только силу".

Пока они не заплатят цену собственной инфраструктурой и военнослужащими, нападения на американские войска будут продолжаться отметил Грэм.

Напомним,

Центральное командование вооруженных сил США 28 января сообщило, что на военную базу США в Иордании вблизи границы с Сирией было совершено нападение со стороны якобы проиранских группировок. В результате атаки беспилотника, как информировал CENTCOM, погибли трое американских военнослужащих, еще 25 пострадали.

Глава Пентагона сделал заявление относительно атаки на военных США вблизи границы Иордании и Сирии