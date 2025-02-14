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Американському народу варто зрозуміти, що Україна є цінною для США - міністр фінансів уряду Трампа

Київ • УНН

 • 34752 перегляди

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про очікування доходів від українських ресурсів після війни. США планують брати участь у розвитку стратегічних мінералів, енергетики та держпідприємств України.

У США очікують отримати право на доходи, які Україна вже отримує від низки ресурсів. Про це повідомив у розмові з FOX Business мністр фінансів США Скотт Бессент, передає УНН.

Деталі

У інтерв'ю ЗМІ новопризначений керівник фінансового відомства США розповів про підсумки поїдки у Київ.

Бессент зазначив про мету поїздки - вона полягає у тому, щоб отримати розуміння у наступному :

(Українці можуть зрозуміти) що ми (США) очікуємо відповідальності, але що ми хочемо бути їхніми партнерами на іншій стороні, і що американський народ братиме участь у післявоєнній економіці України

Участь США в післявоєнній Україні може включати стратегічні мінерали, енергетику та державні підприємства

- повідомив Бессент, але не розповів подробиць. 

Водночас він зазначив, що партнерство з США дає українському бізнесу новий рівень прозорості.

Також Скотт Бессент заявив, що відвідав Україну цього тижня, щоб "ще більше зблизити Сполучені Штати з українським народом"

Міністр фінансів Сполучених Штатів зазначив: 

У США мають побачити цінності, створені для американців у післявоєнній Україні.

Справжня віддача буде тоді, коли конфлікт завершиться і Україна почне відновлюватися

 - сказав Бессент.

Можлива угода щодо рідкоземельних металів

Економічна угода, пов’язана з рідкоземельними матеріалами, є першим кроком у угоді Трампа щодо відновлення миру між Україною та росією, вважає Бессент.

Посадовець пояснив, як це вписується у більш широку мирну угоду: 

Це покаже росіянам, що ми маємо міцний альянс з Україною, а також більше активів, які уряд США, американські організації мають на місцях в Україні — це має діяти як стримуючий фактор у довгостроковій перспективі для будь-яких нових вторгнень з боку росіян

Нагадаємо

Україна володіє найбільшими в Європі запасами урану, літію та входить у топ-10 за титановою рудою. Шмигаль заявив про готовність до співпраці з ЄС у видобутку та переробці цих ресурсів.

Держсекретар США Марко Рубіо провів розмову з главою МЗС України Андрієм Сибігою. Він підтвердив непохитну підтримку незалежності України.

Доведеться попрацювати над відновленням зв'язку: держсекретар США про зустріч із Зеленським, допомогу Україні та відновлення контактів з рф14.02.25, 10:36 • 25568 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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