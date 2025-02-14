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Доведеться попрацювати над відновленням зв'язку: держсекретар США про зустріч із Зеленським, допомогу Україні та відновлення контактів з рф

Київ • УНН

 • 25568 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про майбутню зустріч з президентом Зеленським та необхідність відновлення комунікації з РФ. Він також наголосив на важливості європейських гарантій безпеки для України.

Держсекретар Марко Рубіо на брифінгу Державного департаменту наголосив, що США будуть зацікавлені в довгострокових гарантіях незалежності України, однак саме Європа має надати гарантії безпеки. Також Рубіо зазначив про успішну комунікацію Трампа і Зеленського та анонсував імовірність зустрічі з президентом України. 

Передає УНН із посиланням на The United States Department of State.

Деталі

На питання журналістів щодо можливої зустрічі з президентом Зеленським, та яка процедура, за якою відбуватимуться подібні розмови, держсекретар Марко Рубіо внадав наступну відповідь:

Ну, ми - перш за все, я маю на увазі, ми маємо опрацювати все це. Віцепрезидент і я зустрінемося із Зеленським, і в якийсь момент - нам доведеться взаємодіяти з російськими колегами.

У цьому контектсі Рубіо додав, що представники уряду США не спілкувалися з росіянами майже два з половиною роки, тому "вчорашній дзвінок президента Володимиру Путіну був першим дзвінком .. за два з половиною роки.

Тож нам доведеться попрацювати над відновленням ліній зв'язку

- зазначив Рубіо.

Він також пояснив, що як може виглядати зустріч із Зеленським, з його точки зору:

Президент (Трамп) говорив із Зеленським учора. Він говорив із ним близько 45 хвилин. І, до речі, як - люди кажуть, подивіться, наскільки коротше це було. Різниця в тому, що з Путіним вам потрібні ці перекладачі, і це просто займає вічність. Із Зеленським він побіжно розмовляє англійською, і вони можуть говорити і спілкуватися більш безпосередньо, і все відбувається набагато швидше. 

- повідомив Рубіо.
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Серед іншого, у важливому для України контексті, Рубіо зазначив, що США "будуть зацікавлені в довгостроковій незалежності України": це повинно бути закріплено в поточних економічних інтересах.

Сподіваюся, у нас скоро з'являться новини про це - можливість партнерства з Україною, спільного підприємства або чогось подібного, для їхніх прав на корисні копалини, всіх природних ресурсів, які в них є, і частина цих грошей повернеться, щоб виплатити платникам податків США мільярди доларів, які було витрачено там, а частина буде реінвестована назад в Україну...

Рубіо згадав, про необхідність європейської ініціативи:

Європа повинна буде надати - будуть міцні гарантії безпеки для України. Це мають бути європейці, які мають бути готові активізуватися і зробити це і - але є багато делікатних питань, про які треба поговорити: територіальні претензії, контроль над озброєнням тощо, мовні й культурні питання, все це треба буде опрацювати.

- зауважив держсекретар Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо

Через несправність лобового скла літак з держсекретарем Рубіо повернувся до Вашингтона. Планується організувати альтернативний переліт до Мюнхена на конференцію з безпеки.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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