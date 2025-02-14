Літак з Марко Рубіо змушений повернутися до Вашингтона перед Мюнхенською конференцією

Літак, що перевозив держсекретаря Марко Рубіо та голову Комітету із закордонних справ Сенату Джима Ріша до Німеччини на Мюнхенську конференцію з безпеки, змушений був повернутися до Вашингтона через технічні неполадки. Про це повідомляє AP, передає УНН.

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Проблема, що виникла внаслідок несправності лобового скла кабіни літака, була виявлена через півтори години після вильоту з Об'єднаної бази Ендрюс. Літак повернувся до пункту відправлення, де планується організувати подальший переліт Рубіо на іншому літаку.

Затримка не вплине на наміри держсекретаря продовжити подорож до Німеччини та Близького Сходу, проте невідомо, чи призведе ситуація до пропуску важливих зустрічей у Мюнхені, зокрема з віце-президентом США та президентом України.

Нагадаємо

У Мюнхені розпочинається 61-ша конференція з безпеки за участю понад 60 світових лідерів країн. Українська делегація на чолі з Зеленським представить бачення досягнення тривалого миру. Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує зустріч із Зеленським на конференції в Мюнхені.

Мюнхенська конференція з безпеки: хто учасники, що обговорюватимуть, що очікувати