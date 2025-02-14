Самолет с Марко Рубио вынужден вернуться в Вашингтон перед Мюнхенской конференцией
Киев • УНН
Из-за неисправности лобового стекла самолет с госсекретарем Рубио вернулся в Вашингтон. Планируется организовать альтернативный перелет в Мюнхен на конференцию по безопасности.
Самолет, перевозивший госсекретаря Марко Рубио и председателя Комитета по иностранным делам Сената Джима Риша в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности, вынужден был вернуться в Вашингтон из-за технических неполадок. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
Проблема, возникшая вследствие неисправности лобового стекла кабины самолета, была обнаружена через полтора часа после вылета с Объединенной базы Эндрюс. Самолет вернулся в пункт отправления, где планируется организовать дальнейший перелет Рубио на другом самолете.
Задержка не повлияет на намерения госсекретаря продолжить путешествие в Германию и Ближний Восток, однако неизвестно, приведет ли ситуация к пропуску важных встреч в Мюнхене, в частности с вице-президентом США и президентом Украины.
Напомним,
В Мюнхене начинается 61-я конференция по безопасности с участием более 60 мировых лидеров стран. Украинская делегация во главе с Зеленским представит видение достижения длительного мира. Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует встречу с Зеленским на конференции в Мюнхене.
Мюнхенская конференция по безопасности: кто участники, что будут обсуждать, что ожидать14.02.25, 06:50 • 67037 просмотров