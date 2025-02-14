Придется поработать над восстановлением связи: госсекретарь США о встрече с Зеленским, помощи Украине и восстановлении контактов с РФ

Госсекретарь Марко Рубио на брифинге Государственного департамента подчеркнул, что США будут заинтересованы в долгосрочных гарантиях независимости Украины, однако именно Европа должна предоставить гарантии безопасности. Также Рубио отметил об успешной коммуникации Трампа и Зеленского и анонсировал вероятность встречи с президентом Украины.

Передает УНН со ссылкой на The United States Department of State.

Детали

На вопрос журналистов о возможной встрече с президентом Зеленским, и какая процедура, по которой будут происходить подобные разговоры, госсекретарь Марко Рубио дал следующий ответ:

Ну, мы - прежде всего, я имею в виду, мы должны проработать все это. Вице-президент и я встретимся с Зеленским, и в какой-то момент - нам придется взаимодействовать с российскими коллегами.

В этом контектсе Рубио добавил, что представители правительства США не общались с россиянами почти два с половиной года, поэтому "вчерашний звонок президента Владимиру Путину был первым звонком ... за два с половиной года.

Так что нам придется поработать над восстановлением линий связи - отметил Рубио.

Он также объяснил, что как может выглядеть встреча с Зеленским, с его точки зрения:

Президент (Трамп) говорил с Зеленским вчера. Он говорил с ним около 45 минут. И, кстати, как - люди говорят, посмотрите, насколько короче это было. Разница в том, что с Путиным вам нужны эти переводчики, и это просто занимает вечность. С Зеленским он бегло разговаривает на английском, и они могут говорить и общаться более непосредственно, и все происходит гораздо быстрее. - сообщил Рубио.

Среди прочего в важном для Украины контексте, Рубио отметил, что США "будут заинтересованы в долгосрочной независимости Украины": это должно быть закреплено в текущих экономических интересах.

Надеюсь, у нас скоро появятся новости об этом - возможность партнерства с Украиной, совместного предприятия или чего-то подобного, для их прав на полезные ископаемые, всех природных ресурсов, которые у них есть, и часть этих денег вернется, чтобы выплатить налогоплательщикам США миллиарды долларов, которые были потрачены там, а часть будет реинвестирована обратно в Украину...

Рубио упомянул, о необходимости европейской инициативы:

Европа должна будет предоставить - будут прочные гарантии безопасности для Украины. Это должны быть европейцы, которые должны быть готовы активизироваться и сделать это и - но есть много деликатных вопросов, о которых надо поговорить: территориальные претензии, контроль над вооружением и т.д., языковые и культурные вопросы, все это надо будет проработать. - отметил госсекретарь Соединенных Штатов Америки.

Напомним,

Из-за неисправности лобового стекла самолет с госсекретарем Рубио вернулся в Вашингтон. Планируется организовать альтернативный перелет в Мюнхен на конференцию по безопасности.

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