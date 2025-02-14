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Американскому народу стоит понять, что Украина является ценной для США - министр финансов правительства Трампа

Американскому народу стоит понять, что Украина является ценной для США - министр финансов правительства Трампа

Киев  •  УНН

 • 4064 просмотра

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Министр финансов США Скотт Бессент заявил об ожидании доходов от украинских ресурсов после войны. США планируют участвовать в развитии стратегических минералов, энергетики и госпредприятий Украины.

В США ожидают получить право на доходы, которые Украина уже получает от ряда ресурсов. Об этом сообщил в разговоре с FOX Business министр финансов США Скотт Бессент, передает УНН.

Детали

В интервью СМИ новоназначенный руководитель финансового ведомства США рассказал об итогах поездки в Киев.

Бессент отметил о цели поездки - она заключается в том, чтобы получить понимание в следующем:

(Украинцы могут понять) что мы (США) ожидаем ответственности, но что мы хотим быть их партнерами на другой стороне, и что американский народ будет участвовать в послевоенной экономике Украины

Участие США в послевоенной Украине может включать стратегические минералы, энергетику и государственные предприятия

- сообщил Бессент, но не рассказал подробностей. 

В то же время он отметил, что партнерство с США дает украинскому бизнесу новый уровень прозрачности.

Также Скотт Бессент заявил, что посетил Украину на этой неделе, чтобы «еще больше сблизить Соединенные Штаты с украинским народом»

Министр финансов Соединенных Штатов отметил: 

В США должны увидеть ценности, созданные для американцев в послевоенной Украине.

Настоящая отдача будет тогда, когда конфликт завершится и Украина начнет восстанавливаться

 - сказал Бессент.

Возможна сделка по редкоземельным металлам

Экономическая сделка, связанная с редкоземельными материалами, является первым шагом в соглашении Трампа по восстановлению мира между Украиной и Россией, считает Бессент.

Чиновник объяснил, как это вписывается в более широкое мирное соглашение: 

Это покажет россиянам, что мы имеем крепкий альянс с Украиной, а также больше активов, которые правительство США, американские организации имеют на местах в Украине - это должно действовать как сдерживающий фактор в долгосрочной перспективе для любых новых вторжений со стороны россиян

Напомним,

Украина обладает крупнейшими в Европе запасами урана, лития и входит в топ-10 по титановой руде. Шмыгаль заявил о готовности к сотрудничеству с ЕС в добыче и переработке этих ресурсов.

Госсекретарь США Марко Рубио провел разговор с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Он подтвердил непоколебимую поддержку независимости Украины.

Придется поработать над восстановлением связи: госсекретарь США о встрече с Зеленским, помощи Украине и восстановлении контактов с РФ14.02.25, 10:36 • 15766 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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