"Агресор повинен заплатити": Кулеба привітав рішення ЄС щодо використання прибутку від заморожених активів рф для України
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України подякував міжнародним партнерам за те, що вони проклали шлях до використання коштів, отриманих від заморожених російських активів, для допомоги Україні.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував міжнародним партнерам за рішення, що відкриває шлях для використання доходів від заморожених активів рф. Про це пише УНН з посиланням на сторінку Кулеби у соцмережі Х.
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Глава МЗС привітав рішення Європейської Ради та закликав до подальших кроків для їх практичного використання на користь України
Україна готова продовжувати роботу з партнерами для досягнення нашої кінцевої мети — зробити російські активи доступними для України. Агресор повинен заплатити
Нагадаємо
Рада Європейського Союзу 12 лютого ухвалила рішення, яке наближає створення механізму з використання надприбутків заморожених російських активів на території ЄС на користь України.
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