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"Агресор повинен заплатити": Кулеба привітав рішення ЄС щодо використання прибутку від заморожених активів рф для України

"Агресор повинен заплатити": Кулеба привітав рішення ЄС щодо використання прибутку від заморожених активів рф для України

Київ • УНН

 • 30834 перегляди

Міністр закордонних справ України подякував міжнародним партнерам за те, що вони проклали шлях до використання коштів, отриманих від заморожених російських активів, для допомоги Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував міжнародним партнерам за рішення, що відкриває шлях для використання доходів від заморожених активів рф. Про це пише УНН з посиланням на сторінку Кулеби у соцмережі Х.

Деталі

Глава МЗС привітав рішення Європейської Ради та закликав до подальших кроків для їх практичного використання на користь України

Україна готова продовжувати роботу з партнерами для досягнення нашої кінцевої мети — зробити російські активи доступними для України. Агресор повинен заплатити

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Рада Європейського Союзу 12 лютого ухвалила рішення, яке наближає створення механізму з використання надприбутків заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Усе має бути конфісковане та працювати на захист від терору: Зеленський про заморожені активи рф07.02.24, 22:10 • 32792 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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