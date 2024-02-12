"Агрессор должен заплатить": Кулеба приветствовал решение ЕС по использованию прибыли от замороженных активов рф для Украины
Министр иностранных дел Украины поблагодарил международных партнеров за то, что они проложили путь к использованию средств, полученных от замороженных российских активов, для помощи Украине.
Туск назвал себя самым проукраинскими политиком в Европе, но есть один нюанс
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, хотя он является одним из самых сильных сторонников Украины в Европе, Польша также должна учитывать свои собственные интересы продовольственной безопасности.
На Днепропетровщине зажили более 40 тысяч потребителей после российской атаки дронов
Энергетики восстановили электроснабжение более 40 000 потребителей в Павлограде и прилегающих районах, которые были обесточены в результате атаки российского беспилотника.
Одесская обладминистрация отменила очередные расточительные тендеры на сумму 370 млн грн
Рабочая группа при Одесской ОВА заблокировала ненужные тендеры на 370,5 млн грн, спасая громады от потенциальных потерь из-за переплаты на закупках.
Япония предоставит Украине почти две тысячи габионов для защиты критической инфраструктуры
Япония предоставит Украине 1800 габионов для защиты критической инфраструктуры, 320 из которых уже поставлено.
В Донецкой области погиб мужчина, который пытался разобрать снаряд, еще один человек ранен
Мужчины пытались разобрать артиллерийский снаряд. В результате взрыва один мужчина погиб на месте, другой госпитализирован в больницу.
Глава Пентагона отменил поездку в Брюссель на "Рамштайн": что известно
Министр обороны США Ллойд Остин отменил свою поездку в Брюссель на встречу по помощи Украине после того, как был госпитализирован на выходных из-за проблем с мочевым пузырем.
Разминирование с ИИ: Федоров рассказал о новой разработке кластера Brave1
Технология, разработанная кластером Brave1, использует дроны, датчики и искусственный интеллект для обнаружения мин, снарядов и воронки от взрывов в десять раз быстрее и безопаснее для разминирования в Украине.
Разведка Норвегии: россия постепенно получает преимущество в войне против Украины благодаря поддержке Китая и КНДР
россия постепенно получает преимущество в войне против Украины благодаря военной поддержке со стороны таких стран, как Северная Корея и Китай, считает глава норвежской военной разведки.
Зеленский поговорил с президентом ЮАР: речь шла о подготовке к Глобальному саммиту мира
Зеленский поблагодарил Рамафосу за участие в мирных переговорах и сообщил, что они обсудили подготовку к глобальному мирному саммиту в Швейцарии.