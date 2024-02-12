"Агрессор должен заплатить": Кулеба приветствовал решение ЕС по использованию прибыли от замороженных активов рф для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил международных партнеров за решение, открывающее путь для использования доходов от замороженных активов рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Кулебы в соцсети Х.

Детали

Глава МИД приветствовал решение Европейского Совета и призвал к дальнейшим шагам для их практического использования в пользу Украины

Украина готова продолжать работу с партнерами для достижения нашей конечной цели - сделать российские активы доступными для Украины. Агрессор должен заплатить - говорится в заметке.

Напомним

Совет Европейского Союза 12 февраля принял решение, которое приближает создание механизма по использованию сверхприбылей замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины.

Все должно быть конфисковано и работать на защиту от террора: Зеленский о замороженных активах рф