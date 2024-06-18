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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Агресія росії сприяє зростанню кількості екстремістів у Німеччині - доповідь спецслужби

Київ • УНН

 • 20173 перегляди

Агресія росії проти України та ескалація конфлікту на Близькому Сході сприяли зростанню кількості екстремістів у Німеччині у 2023 році: кількість правих екстремістів сягнула 40 600, а лівих - 37 000, йдеться у щорічному звіті Федерального відомства із захисту конституції (BfV).

Агресія росії сприяє зростанню кількості екстремістів у Німеччині - доповідь спецслужби

Війна в Україні та ескалація конфлікту на Близькому Сході сприяли зростанню кількості екстремістів у Німеччині у 2023 році, наголошується у щорічній доповіді Федерального відомства з охорони конституції (BfV), представленій у Берліні у вівторок, 18 червня. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Ключовою загрозою для внутрішньої безпеки країни президент BfV Томас Хальденванг назвав зростання кількості послідовників правоекстремістких рухів. 2023 року у ФРН налічувалося близько 40 600 правих екстремістів - більше, ніж попереднього року. Збільшилося і число лівих екстремістів – з 36 500 у 2022 році до 37 000. Кожен четвертий екстреміст із загальної статистики належить до категорії схильних до насильства.

Після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, за словами Хальденванга, зріс ризик джихадистських атак, а подальша ескалація конфлікту на Близькому Сході стала "каталізатором антисемітизму в Німеччині". При цьому кількість радикалів ісламістського штибу, за підрахунками BfV, майже не змінилася і становить 27 200 осіб (2022 року - 27 480).

Число кримінальних злочинів екстремістської спрямованості у 2023 році досягло нового максимуму – 39 433 випадки, включаючи 2761 насильницький злочин.

На презентації доповіді BfV була присутня міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser). Вона визнала, що ситуація з безпекою всередині Німеччини залишається напруженою, і підтвердила намір висилати мігрантів, які злісно порушують закон, до Сирії та Афганістану.

Крім того, Фезер згадала про постійну від росії загрозу для внутрішньої безпеки ФРН, зокрема кібератаки, шпигунство і поширення дезінформації.

Німеччина створила підрозділ для протидії передбачуваній російській дезінформації18.06.24, 15:08 • 17364 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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