Война в Украине и эскалация конфликта на Ближнем Востоке способствовали росту количества экстремистов в Германии в 2023 году, отмечается в ежегодном докладе Федерального ведомства по охране конституции (BfV), представленном в Берлине во вторник, 18 июня. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Ключевой угрозой для внутренней безопасности страны президент BfV Томас Хальденванг назвал рост количества последователей правоэкстремистских движений. В 2023 году в ФРГ насчитывалось около 40 600 правых экстремистов - больше, чем в предыдущем году. Увеличилось и число левых экстремистов - с 36 500 в 2022 году до 37 000. Каждый четвертый экстремист из общей статистики относится к категории склонных к насилию.

После нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, по словам Хальденванга, возрос риск джихадистских атак, а дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке стала "катализатором антисемитизма в Германии". При этом количество радикалов исламистского толка, по подсчетам BfV, почти не изменилось и составляет 27 200 человек (в 2022 году - 27 480).

Число уголовных преступлений экстремистской направленности в 2023 году достигло нового максимума - 39 433 случая, включая 2761 насильственное преступление.

На презентации доклада BfV присутствовала министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser). Она признала, что ситуация с безопасностью внутри Германии остается напряженной, и подтвердила намерение высылать мигрантов, злостно нарушающих закон, в Сирию и Афганистан.

Кроме того, Фезер упомянула о постоянной от россии угрозе для внутренней безопасности ФРГ, в частности кибератаки, шпионаж и распространение дезинформации.

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