Аеропорт Гельсінкі виправив назву Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Міжнародний аеропорт міста Гельсінкі, столиці Фінляндії, відтепер використовує назву Києва латиницею згідно з українською транслітерацією. Про це у Twitter написав радник в українському посольстві у Фінляндії Ілля Квас, передає УНН.
"Радий повідомити, що аеропорт Гельсінкі перейшов на правильне використання назви столиці України! Дякуємо фінському оператору аеропортів та персонально виконавчому директору аеропорту Гельсінкі Джоні Сунделіну", - написав дипломат.
Зазначимо, 13 травня міжнародний аеропорт Мюнхена та міжнародний аеропорт Франкфурт-на-Майні змінили написання назви столиці України англійською на Kyiv замість Kiev.
Онлайн-кампанія МЗС #CorrectUA за вірне написання англійською назви міст розпочалася у жовтні минулого року.
У жовтні 2018 року головний британський суспільний мовник ВВС почав правильно писати Київ. У листопаді 2018 року один з найбільших аеропортів світу розпочав використовувати назву міста Київ коректно. Відтоді й інші аеропорти почали змінювати написання столиці України - з Kiev на Kyiv.