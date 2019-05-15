Аэропорт Хельсинки исправил название Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Международный аэропорт Хельсинки, столицы Финляндии, отныне использует название Киева латиницей согласно украинской транслитерации. Об этом в Twitter написал советник в украинском посольстве в Финляндии Илья Квас, передает УНН.
"Рад сообщить, что аэропорт Хельсинки перешел на правильное использование названия столицы Украины! Спасибо финскому оператору аэропортов и персонально исполнительному директору аэропорта Хельсинки Джонни Сунделину", - написал дипломат.
Отметим, 13 мая международный аэропорт Мюнхена и международный аэропорт Франкфурт-на-Майне изменили написание названия столицы Украины на английском на Kyiv вместо Kiev.
Онлайн-кампания МИД #CorrectUA за правильное написание на английском названия городов началась в октябре прошлого года.
В октябре 2018 года главный британский общественный вещатель ВВС начал правильно писать Киев. В ноябре 2018 года один из крупнейших аэропортов мира начал использовать название города Киев корректно. С тех пор и другие аэропорты начали менять написание столицы Украины - с Kiev на Kyiv.