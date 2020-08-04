Абітурієнти створили понад 90 тис. електронних кабінетів - Шкарлет

“Вступна кампанія вже йде… (Створили - ред.) 90 тис. електронних кабінетів бакалаврату і приблизно 20 тис. електронних кабінетів тих осіб, які хочуть вступати на магістратуру. Освітній процес буде починатися з 1 вересня для старших курсів, з 15 вересня рекомендовано починати для тих, хто магістратура і тих, хто вступив тільки на перший курс. Але заклад вищої освіти може прийняти з будь-якого з третього понеділка, це є автономні заклади”, - сказав Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, з 1 серпня, о 10:00 розпочалась реєстрація електронних кабінетів вступників до закладів вищої освіти.