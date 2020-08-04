Абитуриенты создали более 90 тыс. электронных кабинетов - Шкарлет

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 95974 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104068 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129945 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109155 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129423 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101742 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102469 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104317 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102012 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Абитуриенты создали более 90 тыс. электронных кабинетов - Шкарлет

Абитуриенты создали более 90 тыс. электронных кабинетов - Шкарлет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Вступительная кампания уже началась и абитуриенты создали 90 тыс. электронных кабинетов для вступления в бакалаврат и около 20 тыс. - в магистратуру. Об этом во время пресс-конференции сказал и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает корреспондент УНН.

"Вступительная кампания уже идет... (Создали - ред.) 90 тыс. электронных кабинетов бакалаврата и примерно 20 тыс. электронных кабинетов тех людей, которые хотят поступать на магистратуру. Образовательный процесс будет начинаться с 1 сентября для старших курсов, с 15 сентября рекомендуется начинать для тех, кто магистратура и тех, кто вступил только на первый курс. Но учреждение высшего образования может принять любого с третьего понедельник, это автономные учреждения", - сказал Сергей Шкарлет.

Напомним, с 1 августа, в 10:00 началась регистрация электронных кабинетов поступающих в учреждения высшего образования.

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