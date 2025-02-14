350 тисяч осіб втратили домівки через війну в ДР Конго: в ООН занепокоєні, ситуація у країні погіршується

Багато літніх людей, дітей та інвалідів опинилися в глухому куті, не маючи жодного рішення.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців занепокоєне ситуацією, що стрімко погіршується.

Передає УНН із посиланням на DW.

Небезпечна обстановка, що зберігається через війну у Демократичній Республіці Конґо, Центральна Африка, створила умови, за яких без даху над головою залишилися близько 350 000 осіб.

Підтримувані Руандою повстанці з руху "М23" вже захопили місто Гома і наразі просуваються на південь. Цей крок може спровокувати велику катастрофу в районі, де вже проживають тисячі переміщених осіб.

За даними УВКБ ООН, близько 70 відсотків таборів у Гома було зруйновано, а інші в Мінові було пошкоджено.

З таборів для переміщених осіб Буленго і Лушагала на сході ДР Конго щодня виїжджають десятки родин, - вони вирушають у дорогу дорогами до своїх рідних сіл, незважаючи на небезпеку, що панує там.

Деякі повертаються пішки, без допомоги і захисту. Водночас багато людей похилого віку, дітей та людей з інвалідністю опинилися у скрутному становищі, не маючи виходу.