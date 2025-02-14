350 тисяч осіб втратили домівки через війну в ДР Конго: в ООН занепокоєні, ситуація у країні погіршується
Київ • УНН
Через бойові дії повстанців М23 у ДР Конго близько 350 тисяч людей залишились без житла. 70% таборів у місті Гома зруйновано, а понад 550 тисяч осіб змушені тікати з небезпечних районів.
Багато літніх людей, дітей та інвалідів опинилися в глухому куті, не маючи жодного рішення.
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців занепокоєне ситуацією, що стрімко погіршується.
Передає УНН із посиланням на DW.
Небезпечна обстановка, що зберігається через війну у Демократичній Республіці Конґо, Центральна Африка, створила умови, за яких без даху над головою залишилися близько 350 000 осіб.
Підтримувані Руандою повстанці з руху "М23" вже захопили місто Гома і наразі просуваються на південь. Цей крок може спровокувати велику катастрофу в районі, де вже проживають тисячі переміщених осіб.
За даними УВКБ ООН, близько 70 відсотків таборів у Гома було зруйновано, а інші в Мінові було пошкоджено.
З таборів для переміщених осіб Буленго і Лушагала на сході ДР Конго щодня виїжджають десятки родин, - вони вирушають у дорогу дорогами до своїх рідних сіл, незважаючи на небезпеку, що панує там.
Деякі повертаються пішки, без допомоги і захисту. Водночас багато людей похилого віку, дітей та людей з інвалідністю опинилися у скрутному становищі, не маючи виходу.
За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у зруйнованих таборах проживало понад півмільйона людей.
Немає точних цифр, але щонайменше 550 000 людей виїхали, і 100 000 намагалися повернутися до своїх сіл
Нагадаємо
Генсек ООН закликав припинити бойові дії в ДР Конго після захоплення повстанцями М23 міста Гома. З початку 2025 року конфлікт забрав понад 3000 життів та змусив 700 000 людей покинути домівки.
Бойовики М23 порушили перемир'я та захопили місто Ньябібве у ДР Конго05.02.25, 18:26 • 27374 перегляди