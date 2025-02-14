350 тысяч человек потеряли дома из-за войны в ДР Конго: в ООН обеспокоены, ситуация в стране ухудшается

Многие пожилые люди, дети и инвалиды оказались в тупике, не имея никакого решения.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев обеспокоено стремительно ухудшающейся ситуацией.

Передает УНН со ссылкой на DW.

Опасная обстановка, сохраняющаяся из-за войны в Демократической Республике Конго, Центральная Африка, создала условия, при которых без крыши над головой остались около 350 000 человек.

Поддерживаемые Руандой повстанцы из движения "М23" уже захватили город Гома и сейчас продвигаются на юг. Этот шаг может спровоцировать большую катастрофу в районе, где уже проживают тысячи перемещенных лиц.

По данным УВКБ ООН, около 70 процентов лагерей в Гома было разрушено, а другие в Минове были повреждены.

Из лагерей для перемещенных лиц Буленго и Лушагала на востоке ДР Конго ежедневно выезжают десятки семей, - они отправляются в путь по дорогам к своим родным селам, несмотря на царящую там опасность.

Некоторые возвращаются пешком, без помощи и защиты. В то же время многие пожилые люди, дети и люди с инвалидностью оказались в затруднительном положении, не имея выхода.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в разрушенных лагерях проживало более полумиллиона человек.

Нет точных цифр, но по меньшей мере 550 000 человек выехали, и 100 000 пытались вернуться в свои деревни