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350 тысяч человек потеряли дома из-за войны в ДР Конго: в ООН обеспокоены, ситуация в стране ухудшается

Киев  •  УНН

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Из-за боевых действий повстанцев М23 в ДР Конго около 350 тысяч человек остались без жилья. 70% лагерей в городе Гома разрушено, а более 550 тысяч человек вынуждены бежать из опасных районов.

Многие пожилые люди, дети и инвалиды оказались в тупике, не имея никакого решения.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев обеспокоено стремительно ухудшающейся ситуацией. 

Передает УНН со ссылкой на DW.

Опасная обстановка, сохраняющаяся из-за войны в Демократической Республике Конго, Центральная Африка, создала условия, при которых без крыши над головой остались около 350 000 человек.

Поддерживаемые Руандой повстанцы из движения "М23" уже захватили город Гома и сейчас продвигаются на юг. Этот шаг может спровоцировать большую катастрофу в районе, где уже проживают тысячи перемещенных лиц. 

По данным УВКБ ООН, около 70 процентов лагерей в Гома было разрушено, а другие в Минове были повреждены. 

Из лагерей для перемещенных лиц Буленго и Лушагала на востоке ДР Конго ежедневно выезжают десятки семей, - они отправляются в путь по дорогам к своим родным селам, несмотря на царящую там опасность.

Некоторые возвращаются пешком, без помощи и защиты. В то же время многие пожилые люди, дети и люди с инвалидностью оказались в затруднительном положении, не имея выхода.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в разрушенных лагерях проживало более полумиллиона человек.

Нет точных цифр, но по меньшей мере 550 000 человек выехали, и 100 000 пытались вернуться в свои деревни

- сообщает Юджин Бюн, пресс-секретарь УВКБ ООН.

Напомним,

Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в ДР Конго после захвата повстанцами М23 города Гома. С начала 2025 года конфликт унес более 3000 жизней и заставил 700 000 человек покинуть дома.

Боевики М23 нарушили перемирие и захватили город Ньябибве в ДР Конго05.02.25, 18:26 • 26797 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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