20-річний росіянин намагався нелегально перейти кордон з України до Словаччини, але потрапив у фотопастку прикордонників
Київ • УНН
На українсько-словацькому кордоні фотопастка зафіксувала росіянина, який намагався пішки пройти до Словаччини. Його затримали неподалік кордону.
Фотопастка прикордонників зафіксувала на кордоні зі Словаччиною росіянина, який пішки хотів перейти кордон між Україною та Словаччино. Про це повідомила Державна прикордонна служба, передає УНН.
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19 лютого поблизу села Оноківці фотопастка прикордонників зафіксувала чоловіка, який рухався в напрямку кордону. На пошуки правопорушника вирушив прикордонний наряд. За допомогою тепловізора чоловіка вдалося розшукати за кількасот метрів від кордону.
Затриманий виявився двадцятирічним громадянином росії. Правоохоронці встановили, що він прибув в Україну у 2021 році і з того часу проживав у Чернігові. Іноземець вирішив залишити територію України і дістатися Чехії, де проживають його друзі.
Він промоніторив інтернетресурси та соцмережі, спланував маршрут і приїхав до Ужгорода, щоб звідти пробратися до Словаччини
Він дочекався темряви і вирушив з міста пішки. На шляху прямування його затримав прикордонний наряд.
Росіянина помістили у пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. Після встановлення всіх обставин його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону та за порушення правил перебування на території України. Подальшу долю росіянина вирішуватиме суд.
80 тисяч гривень за піший маршрут: дрон ДПСУ зафільмував порушників кордону, під час їхньої спроби нелегально потрапити до Молдови18.02.24, 18:26 • 37701 перегляд