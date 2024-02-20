20-летний россиянин пытался нелегально перейти границу из Украины в Словакию, но попал в фотоловушку пограничников
Киев • УНН
На украинско-словацкой границе фотоловушка зафиксировала россиянина, который пытался пешком пройти в Словакию. Его задержали недалеко от границы.
Фотоловушка пограничников зафиксировала на границе со Словакией россиянина, который пешком хотел перейти границу между Украиной и Словакией. Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает УНН.
Детали
19 февраля вблизи села Оноковцы фотоловушка пограничников зафиксировала мужчину, который двигался в направлении границы. На поиски правонарушителя отправился пограничный наряд. С помощью тепловизора мужчину удалось разыскать в нескольких сотнях метров от границы.
Задержанный оказался двадцатилетним гражданином России. Правоохранители установили, что он прибыл в Украину в 2021 году и с того времени проживал в Чернигове. Иностранец решил покинуть территорию Украины и добраться до Чехии, где проживают его друзья.
Он промониторил интернет-ресурсы и соцсети, спланировал маршрут и приехал в Ужгород, чтобы оттуда пробраться в Словакию
Он дождался темноты и отправился из города пешком. На пути следования его задержал пограничный наряд.
Россиянина поместили в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда. После установления всех обстоятельств он будет привлечен к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы и за нарушение правил пребывания на территории Украины. Дальнейшую судьбу россиянина будет решать суд.
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20-летний россиянин пытался нелегально перейти границу из Украины в Словакию, но попал в фотоловушку пограничников
На украинско-словацкой границе фотоловушка зафиксировала россиянина, который пытался пешком пройти в Словакию. Его задержали недалеко от границы.
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