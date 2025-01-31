19 країн ЄС просять банк розширити фінансування оборонного сектору

19 країн Європейського союзу закликали Європейський інвестиційний банк розширити фінансування оборонного сектору. Країни просять ЄІБ допомагати залучати приватне фінансування для сектору безпеки й оборони.

Про це йдеться в листі, який є у розпорядженні Радіо Свобода, передає УНН.

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Як пише видання, 19 країн ЄС закликали Європейський інвестиційний банк розширити фінансування оборонного сектору на тлі російської агресії проти України. Документ був підписаний прем’єр-міністрами і президентами Фінляндії, Бельгії, Хорватії, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Франції, Німеччини, Греції, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Румунії, Словаччині, Іспанії та Швеції.

Країни просять ЄІБ допомагати залучати приватне фінансування для сектору безпеки й оборони. Пошук коштів на фінансування оборони лідери 27 країн-членів Євросоюзу мають детальніше обговорити на саміті в Брюсселі 3 лютого, а в листі до інвестиційного банку є перелік пропозицій, як це можна зробити