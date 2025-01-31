19 країн ЄС просять банк розширити фінансування оборонного сектору
Київ • УНН
19 країн-членів ЄС звернулися до Європейського інвестиційного банку з проханням збільшити фінансування оборони. Країни пропонують розширити перелік дозволених видів діяльності та випустити "оборонні облігації".
19 країн Європейського союзу закликали Європейський інвестиційний банк розширити фінансування оборонного сектору. Країни просять ЄІБ допомагати залучати приватне фінансування для сектору безпеки й оборони.
Про це йдеться в листі, який є у розпорядженні Радіо Свобода, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, 19 країн ЄС закликали Європейський інвестиційний банк розширити фінансування оборонного сектору на тлі російської агресії проти України. Документ був підписаний прем’єр-міністрами і президентами Фінляндії, Бельгії, Хорватії, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Франції, Німеччини, Греції, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Румунії, Словаччині, Іспанії та Швеції.
Країни просять ЄІБ допомагати залучати приватне фінансування для сектору безпеки й оборони. Пошук коштів на фінансування оборони лідери 27 країн-членів Євросоюзу мають детальніше обговорити на саміті в Брюсселі 3 лютого, а в листі до інвестиційного банку є перелік пропозицій, як це можна зробити
Зазначається, що минулого року Європейський інвестиційний банк уже змінив свою політику і дозволив інвестиції в проєкти з переважно військовим, а не цивільним застосуванням.
Підписанти листа пропонують банку ще більше розширити перелік видів діяльності, яку дозволено підтримувати фінансово, щоби йшлося не лише про боєприпаси і зброю, а й, наприклад, кредити надавали на будівництво нових заводів. Також банк просять розглянути можливість випуску "оборонних облігацій
У листі, який адресований прем’єр-міністрові Польщі Дональду Туску як голові Ради ЄС, президенту Європейської ради Антоніу Кошті та президенту Європейського інвестиційного банку Надії Кальвіньо, також наголошується, що "у світлі поточних безпекових викликів, з якими стикається Європа, включаючи війну росії проти України, вкрай важливо вжити рішучих заходів для зміцнення загальної оборонної готовності та можливостей Європи, а також її оборонної промислової бази".
Нагадаємо
Президент Європейської ради повідомив про готовність країн-членів НАТО в ЄС збільшити оборонні витрати понад 2% ВВП. З 2022 року військові витрати вже зросли на 30%.