19 стран ЕС просят банк расширить финансирование оборонного сектора
Киев • УНН
19 стран-членов ЕС обратились в Европейский инвестиционный банк с просьбой увеличить финансирование обороны. Страны предлагают расширить перечень разрешенных видов деятельности и выпустить «оборонные облигации».
19 стран Европейского союза призвали Европейский инвестиционный банк расширить финансирование оборонного сектора. Страны просят ЕИБ помогать привлекать частное финансирование для сектора безопасности и обороны.
Об этом говорится в письме, которое есть в распоряжении Радио Свобода, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, 19 стран ЕС призвали Европейский инвестиционный банк расширить финансирование оборонного сектора на фоне российской агрессии против Украины. Документ был подписан премьер-министрами и президентами Финляндии, Бельгии, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Греции, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Румынии, Словакии, Испании и Швеции.
Страны просят ЕИБ помогать привлекать частное финансирование для сектора безопасности и обороны. Поиск средств на финансирование обороны лидеры 27 стран-членов Евросоюза должны подробнее обсудить на саммите в Брюсселе 3 февраля, а в письме к инвестиционному банку есть перечень предложений, как это можно сделать
Отмечается, что в прошлом году Европейский инвестиционный банк уже изменил свою политику и позволил инвестиции в проекты с преимущественно военным, а не гражданским применением.
Подписанты письма предлагают банку еще больше расширить перечень видов деятельности, которую разрешено поддерживать финансово, чтобы речь шла не только о боеприпасах и оружии, но и, например, кредиты предоставляли на строительство новых заводов. Также банк просят рассмотреть возможность выпуска «оборонных облигаций
В письме, которое адресовано премьер-министру Польши Дональду Туску как председателю Совета ЕС, президенту Европейского совета Антониу Кошти и президенту Европейского инвестиционного банка Надежде Кальвиньо, также отмечается, что «в свете текущих вызовов безопасности, с которыми сталкивается Европа, включая войну России против Украины, крайне важно принять решительные меры для укрепления общей оборонной готовности и возможностей Европы, а также ее оборонной промышленной базы».
Напомним,
Президент Европейского совета сообщил о готовности стран-членов НАТО в ЕС увеличить оборонные расходы более 2% ВВП. С 2022 года военные расходы уже выросли на 30%.