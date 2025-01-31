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Актуальное
19 стран ЕС просят банк расширить финансирование оборонного сектора

19 стран ЕС просят банк расширить финансирование оборонного сектора

Киев  •  УНН

 • 916 просмотра

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19 стран-членов ЕС обратились в Европейский инвестиционный банк с просьбой увеличить финансирование обороны. Страны предлагают расширить перечень разрешенных видов деятельности и выпустить «оборонные облигации».

19 стран Европейского союза призвали Европейский инвестиционный банк расширить финансирование оборонного сектора. Страны просят ЕИБ помогать привлекать частное финансирование для сектора безопасности и обороны.

Об этом говорится в письме, которое есть в распоряжении Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, 19 стран ЕС призвали Европейский инвестиционный банк расширить финансирование оборонного сектора на фоне российской агрессии против Украины. Документ был подписан премьер-министрами и президентами Финляндии, Бельгии, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Греции, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Румынии, Словакии, Испании и Швеции.

Страны просят ЕИБ помогать привлекать частное финансирование для сектора безопасности и обороны. Поиск средств на финансирование обороны лидеры 27 стран-членов Евросоюза должны подробнее обсудить на саммите в Брюсселе 3 февраля, а в письме к инвестиционному банку есть перечень предложений, как это можно сделать

- пишет издание.

Отмечается, что в прошлом году Европейский инвестиционный банк уже изменил свою политику и позволил инвестиции в проекты с преимущественно военным, а не гражданским применением.

Подписанты письма предлагают банку еще больше расширить перечень видов деятельности, которую разрешено поддерживать финансово, чтобы речь шла не только о боеприпасах и оружии, но и, например, кредиты предоставляли на строительство новых заводов. Также банк просят рассмотреть возможность выпуска «оборонных облигаций

- добавляет издание.

В письме, которое адресовано премьер-министру Польши Дональду Туску как председателю Совета ЕС, президенту Европейского совета Антониу Кошти и президенту Европейского инвестиционного банка Надежде Кальвиньо, также отмечается, что «в свете текущих вызовов безопасности, с которыми сталкивается Европа, включая войну России против Украины, крайне важно принять решительные меры для укрепления общей оборонной готовности и возможностей Европы, а также ее оборонной промышленной базы».

Напомним,

Президент Европейского совета сообщил о готовности стран-членов НАТО в ЕС увеличить оборонные расходы более 2% ВВП. С 2022 года военные расходы уже выросли на 30%.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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