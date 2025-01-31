19 стран ЕС просят банк расширить финансирование оборонного сектора

19 стран Европейского союза призвали Европейский инвестиционный банк расширить финансирование оборонного сектора. Страны просят ЕИБ помогать привлекать частное финансирование для сектора безопасности и обороны.

Об этом говорится в письме, которое есть в распоряжении Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, 19 стран ЕС призвали Европейский инвестиционный банк расширить финансирование оборонного сектора на фоне российской агрессии против Украины. Документ был подписан премьер-министрами и президентами Финляндии, Бельгии, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Греции, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Румынии, Словакии, Испании и Швеции.

Страны просят ЕИБ помогать привлекать частное финансирование для сектора безопасности и обороны. Поиск средств на финансирование обороны лидеры 27 стран-членов Евросоюза должны подробнее обсудить на саммите в Брюсселе 3 февраля, а в письме к инвестиционному банку есть перечень предложений, как это можно сделать

Отмечается, что в прошлом году Европейский инвестиционный банк уже изменил свою политику и позволил инвестиции в проекты с преимущественно военным, а не гражданским применением.

Подписанты письма предлагают банку еще больше расширить перечень видов деятельности, которую разрешено поддерживать финансово, чтобы речь шла не только о боеприпасах и оружии, но и, например, кредиты предоставляли на строительство новых заводов. Также банк просят рассмотреть возможность выпуска «оборонных облигаций