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На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров
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На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров

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15 тисяч доларів - і за кордон через ліс: у кількох областях затримали 10 організаторів незаконного виїзду військовозобов’язаних

Київ • УНН

 • 1732 перегляди

На заході України СБУ затримала 10 осіб, причетних до організації 5 схем незаконного перетину кордону для військовозобов'язаних. Вартість послуг сягала 15 тисяч доларів.

15 тисяч доларів - і за кордон через ліс: у кількох областях затримали 10 організаторів незаконного виїзду військовозобов’язаних

У центральних та західних областях України затримали 10 організаторів незаконних п’яти схем вивезення військовозобов’язаних за кордон. Про це пише УНН із посиланням на Службу безпеки України.

Деталі

За інформацією слідства, підозрювані торгували фіктивними меддовідками або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.

Вартість таких "послуг" становила до 15 тисяч доларів.

Так, на Буковині СБУ та ДБР затримали посадовця місцевого підрозділу судової охорони, який разом зі знайомим допомагав чоловікам призовного віку втекти до Євросоюзу через так звану "зеленку". Спочатку фігуранти збирали клієнтів біля кордону, а потім лісовими стежками переправляли їх до сусідньої країни.

У Львові викрито ще двох фігурантів. Один з них – оформлював військовозобов’язаних "артистами" музичного гурту, який гастролює за кордоном.

Інший – продавав потенційному призовнику "пакет документів", що звільняв від військової служби. На Черкащині затримано 43-річного підприємця, який продавав потенційним призовникам підроблені довідки про тяжкі захворювання їхніх родичів, що нібито потребують постійного догляду.

Крім цього, в обласному центрі затримано подружжя ділків та спільника, які допомагали ухилянтам "списатися" з військового обліку на підставі фальшивих медичних документів.

У Житомирі затримано бізнесмена, який гарантував чоловікам "путівку до ЄС". Встановлено, що фігурант під час спілкування зі своїми клієнтами прикривався зв'язками у правоохоронних структурах.

У Тернополі затримано місцевого жителя, який через свого знайомого у військовому шпиталі підробляв довідки про непридатність до служби за станом здоров’я.

За викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Нещодавно прикордонники спільно з СБУ викрили злочинну групу, яка допомагала особам призовного віку незаконно виїжджати за кордон. Маршрут пролягав через Молдову, а плата складала від 8 тисяч доларів.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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