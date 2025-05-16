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15 тысяч долларов - и за границу через лес: в нескольких областях задержали 10 организаторов незаконного выезда военнообязанных

Киев • УНН

 • 490 просмотра

На западе Украины СБУ задержала 10 человек, причастных к организации 5 схем незаконного пересечения границы для военнообязанных. Стоимость услуг достигала 15 тысяч долларов.

15 тысяч долларов - и за границу через лес: в нескольких областях задержали 10 организаторов незаконного выезда военнообязанных

В центральных и западных областях Украины задержали 10 организаторов незаконных пяти схем вывоза военнообязанных за границу. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

По информации следствия, подозреваемые торговали фиктивными медсправками или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.

Стоимость таких "услуг" составляла до 15 тысяч долларов.

Так, на Буковине СБУ и ГБР задержали чиновника местного подразделения судебной охраны, который вместе со знакомым помогал мужчинам призывного возраста бежать в Евросоюз через так называемую "зеленку". Сначала фигуранты собирали клиентов возле границы, а затем лесными тропами переправляли их в соседнюю страну.

Во Львове разоблачены еще два фигуранта. Один из них – оформлял военнообязанных "артистами" музыкальной группы, гастролирующей за границей.

Другой – продавал потенциальному призывнику "пакет документов", освобождавший от военной службы. В Черкасской области задержан 43-летний предприниматель, продававший потенциальным призывникам поддельные справки о тяжелых заболеваниях их родственников, якобы нуждающихся в постоянном уходе.

Кроме этого, в областном центре задержаны супруги дельцов и сообщник, помогавшие уклонистам "списаться" с воинского учета на основании фальшивых медицинских документов.

В Житомире задержан бизнесмен, гарантировавший мужчинам "путевку в ЕС". Установлено, что фигурант во время общения со своими клиентами прикрывался связями в правоохранительных структурах.

В Тернополе задержан местный житель, который через своего знакомого в военном госпитале подделывал справки о непригодности к службе по состоянию здоровья.

По разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по следующим статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним

Недавно пограничники совместно с СБУ разоблачили преступную группу, которая помогала лицам призывного возраста незаконно выезжать за границу. Маршрут пролегал через Молдову, а плата составляла от 8 тысяч долларов.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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