1 загиблий і 3 поранених внаслідок авіабомбових ударів росіян по Костянтинівці
Київ • УНН
Внаслідок двох авіабомб ФАБ-250 у Костянтинівці загинув 38-річний чоловік, ще троє людей поранені. Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі та інфраструктуру міста.
Внаслідок ворожих авіаударів по Костянтинівці загинув місцевий, ще трьох цивільних поранено. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура та очільник Донецької ОДА Вадим Філашкін, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що 26 жовтня о 15:40, російські війська скинули дві авіабомби на м. Костянтинівка. За попередніми даними, окупанти атакували населений пункт "ФАБ-250" з УМПК.
В зоні ураження опинилась житлова забудова. Внаслідок обстрілу загинув 38-річний місцевий житель. Крім того, мінно-вибухові травми і контузію отримали чоловік та двоє жінок віком 55, 67 і 73 років.
Всі поранені отримали необхідну медичну допомогу. Пошкоджено 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, 9 нежитлових приміщень, 26 автомобілів, 2 газогони і 2 лінії електропередач
Нагадаємо
В селі Радькове Чугуївського району внаслідок обстрілу загинув 65-річний чоловік. Окупанти також атакували Харківський, Ізюмський райони та Куп'янськ, пошкодивши житлові будинки.
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