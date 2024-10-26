1 погибший и 3 раненых в результате авиабомбовых ударов россиян по Константиновке
Киев • УНН
В результате двух авиабомб ФАБ-250 в Константиновке погиб 38-летний мужчина, еще три человека ранены. Повреждены жилые дома, админздания и инфраструктура города.
В результате вражеских авиаударов по Константиновке погиб местный, еще трое гражданских ранены. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура и глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что 26 октября в 15:40, российские войска сбросили две авиабомбы на г. Константиновка. По предварительным данным, оккупанты атаковали населенный пункт "ФАБ-250" с УМПК.
В зоне поражения оказалась жилая застройка. В результате обстрела погиб 38-летний местный житель. Кроме того, минно-взрывные травмы и контузию получили мужчина и две женщины в возрасте 55, 67 и 73 лет.
Все раненые получили необходимую медицинскую помощь. Повреждены 10 частных домов, 2 многоэтажки, 2 админздания, 9 нежилых помещений, 26 автомобилей, 2 газопровода и 2 линии электропередач
Напомним
В селе Радьково Чугуевского района в результате обстрела погиб 65-летний мужчина. Оккупанты также атаковали Харьковский, Изюмский районы и Купянск, повредив жилые дома.
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