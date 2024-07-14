В Украине будет продолжаться жара. Только 18 июля температура воздуха несколько снизится, но ослабление будет временным и не на всей территории Украины. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

По ее словам, жара достигнет своего пика в воскресенье, 14 июля. Тогда воздух разогреется местами до +40 градусов и выше. Такой температура продержится несколько дней.

"Без дождей, с палящим солнцем, высокой пожарной опасностью и вероятными маломасштабными смерчами", - предупредила она.

Диденко добавила, что в столице жарче всего будет 14-16 июля. Тогда температура воздуха будет +39 градусов.

Она уточнила, что прохладнее 18-20 июля станет на севере, западе, Винницкой, Киевской, Житомирской, Черниговской областях.

"После +35+40 градусов снижение температуры воздуха до +30 градусов или тихонько сказать до +29 градусов - это действительно будет восприниматься измученным жарой организмом, как похолодание", - отмечает синоптик.

Аномальная жара: сегодня в Украине температура снова поднимется до 41°