В большинстве регионов Украины сегодня будет наблюдаться сухая и жаркая погода с температурой 35-39°C днем, только вечером на крайнем западе страны местами кратковременный дождь, гроза. В некоторых районах на юге ожидается чрезвычайная жара до 40-41°Cи, сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

По прогнозу синоптиков, 13 июля в большинстве областей сухая жаркая погода, лишь вечером на крайнем западе страны местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 20-25°; днем сильная жара 35-39°, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара 40-41°; в Карпатах и на востоке страны ночью 17-22°, днем 30-34°.

На Киевщине - температура ночью 20-25°, днем сильная жара 35-39°. В Киеве - температура ночью 22-24°, днем сильная жара 35-37°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Дополнение

По данным мониторингового сайта Climatebook, Украина находится в эпицентре температурной аномалии. На карте указаны температурные отклонения от нормы. Чем темнее цвет, тем сильнее отклонение.

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