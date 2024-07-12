Ощутимого ослабления жары в ближайшее время не произойдет, на фоне того, как к местным факторам, которые ей способствуют, добавится также новая порция африканского воздуха, отметил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич в прогнозе для погодного сайта Meteoprog.ua, пишет УНН.

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По его словам, температура в июле с каждым днем становилась все выше в результате поступления воздушных масс из тропических и субтропических районов Северной Африки и Ближнего Востока.

При этом, по прогнозу, "до конца второй декады июля заметного снижения температуры воздуха не предвидится". Более того, с 15 по 19 июля ожидается, по словам Кибальчича, "некоторое усиление жары и ее распространение на северные и частично западные регионы Украины". "В этот период максимальные дневные показатели составят +33...+38°С, в южных и центральных областях местами +40...+42°С. Среднесуточная температура, соответственно, может достигать и превышать +30°С, что на 6-11°С выше климатической нормы", - указал метеоролог.

"Дополнительному прогреву воздуха в указанные даты будет способствовать одновременно несколько факторов: низкая относительная влажность воздуха, малооблачное небо, местные физико-географические особенности, а также синоптические процессы с юго-запада. Получается, что к местным факторам добавится также новая порция африканского воздуха и, на фоне высотного субтропического гребня, приведет к рекордным температурам в большинстве областей", - говорится в прогнозе Кибальчича.

Отмечается, что июль 2024 года может стать рекордно теплым за весь период наблюдений, побив рекорд в +42°С, который был установлен в Луганске, в августе 2010 года.

Постепенное изменение синоптических условий прогнозируется только с 20 июля. В Украину, по прогнозу, начнет поступать более свежий и прохладный воздух из районов центральной и северо-западной Европы. "Начиная с западных и северных областей, аномальная жара отступит на восток и в начале третьей декады месяца покинет территорию Украины. На смену африканскому воздуху к нам поступит умеренная воздушная масса, поэтому среднесуточная температура приблизится к норме для этого времени года", - указано в прогнозе.

Вместе с похолоданием, как отмечается, придут также и долгожданные осадки.

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