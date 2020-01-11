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Зеленский с Макроном договорились о привлечении Франции к расшифровке "черных ящиков"

Зеленский с Макроном договорились о привлечении Франции к расшифровке "черных ящиков"

Киев  •  УНН

 • 14321 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, во время которого обсудили авиакатастрофу самолета МАУ в Иране, а также обсудили ряд других вопросов двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

Владимир Зеленский поблагодарил французского коллегу за соболезнования в связи с катастрофой самолета в Иране.

"Поддержка вашего государства очень важна для нас в это трагическое время. Благодарен за готовность Франции помочь нам в проведении расследования", - отметил Владимир Зеленский.

Отмечается, что стороны отметили, что такое быстрое установление истины стало результатом четкой работы украинской экспертной группы в Иране и консолидированной поддержки со стороны международных партнеров.

"Главы государств договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета. Эммануэль Макрон пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении. Он сообщил, что Франция уже начала формальную процедуру начала соответствующего международного расследования в ИКАО (Международной организации гражданской авиации)", - говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщила также, что лидеры двух стран также обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита в нормандской формате 9 декабря 2019 года в Париже. Владимир Зеленский проинформировал Президента Франции о актуальной ситуации с безопасностью в Донбассе. Главы государств договорились продолжить двусторонний диалог.

Кроме того, стороны договорились о трехстороннем звонке в формате "Украина - Франция - Германия" в ближайшее время.

Также Эммануэль Макрон согласился посетить Киев по приглашению Владимира Зеленского.

Как сообщалось ранее в УНН, "черный ящик" со сбитого самолета МАУ могут отправить во Францию.

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Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли.

В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой

Напомним, ранее Иран отрицал, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Иран пригласил представителей компании Boeing принять участие в расследовании причин аварии под Тегераном пассажирского самолета “Международных авиалиний Украины”.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился в Канаду и ряда других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.

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“Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране”, — сказал Мусави.

Стоит отметить, ранее СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).

Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.

Также, в компании "Международные авиалинии Украины" не сомневались в том, что вины экипажа самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, нет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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