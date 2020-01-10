Франція заявила про готовність допомогти в розслідування авіакатастрофи в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Франція готова внести свій вклад в розслідування авіакатастроффи українського літака авіакомпанії МАУ, який розбився в середу в Ірані. Про це заявив в п’ятницю міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Важливо, щоб була досягнута як можна більша ясність і якомога швидше”, — сказав Ле Дріан.
Раніше представник Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації, що входить до складу Організації Об’єднаних Націй, заявив, що Франція також може бути підключена до розслідування, оскільки вона є однією з країн, де були виготовлені двигуни літака.
Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).
Крім того, пізніше прем’єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.
Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показала відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.