Франция заявила о готовности помочь в расследование авиакатастрофы в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Франция готова внести свой вклад в расследование авиакатастроффы украинского самолёта авиакомпании МАУ, который разбился в среду в Иране. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.
“Важно, чтобы была достигнута как можно большая ясность и как можно быстрее”, — сказал Ле Дриан.
Ранее представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации, входящей в состав Организации Объединенных Наций, заявил, что Франция также может быть подключена к расследованию, поскольку она является одной из стран, где были изготовлены двигатели самолёта.
Напомним, накануне СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).
Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.
Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолёт над Ираном.